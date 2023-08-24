أزمة النيجر.. وزير الخارجية الجزائري يكشف تفاصيل مباحثاته في نيجيريا

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الخميس، أن هناك توافقا للرؤى مع نيجيريا لتعزيز الزخم الدولي لدفع المسار السياسي والسلمي لحل الأزمة في النيجر.

ويجري عطاف زيارة إلى نيجيريا لبحث الأزمة في النيجر، التي اندلعت في أواخر يوليو الماضي، بعد احتجاز الرئيس المنتخب محمد بازوم، من قبل الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي في قصر الرئاسة بالعاصمة نيامي.

وأضاف وزير الخارجية الجزائري أن المجال لا يزال متاحا لحل سياسي تفاوضي للأزمة في النيجر، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

ولازالت بعض الأطراف تسعى إلى حل الأزمة في النيجر بعيدا عن الخيارالعسكري، إلا أن الأزمة لازالت في المربع صفر، حيث واصلت السلطات في النيجر تمسكها بالوضع الحالي ورفض المطالب بعودة الرئيس بازوم إلى الحكم.

وأعلنت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" نهاية الأسبوع الماضي عن تحديد اليوم الذي ستبدأ فيه تدخلها العسكري ضد النيجر لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 26 يوليو الماضي.

وبدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، جولة أفريقية في نيجيريا وبنين وغانا، لإجراء مشاورات مع نظرائه في هذه البلدان التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” حول الأزمة في النيجر.

وفي السياق نفسه، بدأ لوناس مقرمان الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، في زيارة إلى النيجر أمس الأربعاء، في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر قصد الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر من أجل تجنيبه والمنطقة بأكملها المزيد من المخاطر.