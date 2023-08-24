بداية من هذا التوقيت.. الدراسة في كلية الهندسة 4 سنوات فقط

اعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ، عن اللائحة الجديدة داخل كلية الهندسة جامعة القاهرة حيث كشف عن تعديل اللائحة ليتخرج طلاب كلية الهندسة بعد 4 سنوات دراسية بدلًا من 5 سنوات كما كان معهودا.

كلية الهندسة جامعة القاهرة

ووفقًا لهذا التعديل تكون كلية الهندسة جامعة القاهرة هي أول كلية هندسية حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في 4 سنوات، و ذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على التوافق مع الأنظمة التعليمية والعالمية و الحديثة في التعليم الجامعي.

موعد بدء النظام الجديد في كلية الهندسية

يتم تطبيق نظام اللائحة الجديدة في كلية الهندسة بدءًا من العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، كما تتضمن اللائحة الجديدة العديد من المميزات، على رأسها التخرج دون التقيد بعدد محدد من سنوات الدراسة، والسماح للطالب بالدراسة بالخارج سواء عاما دراسيا كاملا أو أطول من عام، وفقًا للشروط المحددة.

تفاصيل اللائحة الجديدة في كلية الهندسة

ومن المقرر ان يتم تطبيق اللائحة الجديدة بهندسة القاهرة عن طريق الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بالكامل، إذ يتراوح هذا النظام بين الـ 154 و159 ساعة دراسية.