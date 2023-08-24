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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحائزة على أفضل بحث سرطان بألمانيا: قضيت 11 سنة للوصول للنتائج

الدكتورة سارة حجى
الدكتورة سارة حجى

قالت الدكتور سارة حجى، الباحثة المصرية الفائزة بجائزة أفضل بحث فى السرطان بألمانيا، أنها تخصصت فى الصيدلة والعلوم الحيوية.

وتابعت سارة حجى، خلال حوارها مع برنامج "مصر جديدة،المذاع عبر قناة "اى تى سى"، أنها تحب مساعده الناس منذ صغرها، معقبة:"كان عندى قصة عاطفية مع مرض السرطان وقربتى توفت بسببه لذا قررت أن يكون هدفها المساعدة على علاج الناس من السرطان".

11 عاما من الدراسة والابحاث


وأوضحت سارة حجى، العلوم البحثة فى أصلها واحدة لكنها متشعبة،لافتة إلى أنها انتقلت إلى المانيا بعد ذلك للحصول الماجستير والدكتوراه، مؤكدة حرصها على نقل ما تعلمته إلى الغير.

وأكدت سارة حجى، إلى أنها وصلت لنتائج بحثها بعد صعوبات كبيرة فى ألمانيا حيث قضت 11 عاما من الدراسة والأبحاث، مؤكدة أن المصريين شغوفون للغاية واذا خرجوا من تفوقوا على غيرهم. 


 

الماجستير والدكتوراه السرطان علاج السرطان أبحاث السرطان أعراض مرض السرطان

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