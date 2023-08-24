الموسيقار المغربي أمين بودشار: فرحان بزاف لتواجدي بمصر

قال الموسيقار المغربى أمين بودشار صاحب مشروع الجمهور هو الكورال، إنه لم يكن يتوقع النجاح الكبير الذى حققه حفله بالمغرب, معقبا: "فرحان بزاف لتواجدي بمصر مع الجمهور".

وأضاف أمين بودشار خلال حديثه مع برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "سى بى سى" أن فكرة مشروعه بدأت في باريس بجلسات عائلية حيث كان يقوم بعزف الأغاني الشرقية التراثية والجمهور يقوم بالغناء.

رسائل دعم وتشجيع

وعبر الموسيقار المغربي عن سعادته الكبيرة بنجاح حفله في المغرب وردود أفعال الشعب المصري عليها، مؤكدا أنه تلقي الكثير من رسائل الدعم والتشجيع من الجمهور المصري.

وكانت خلال الأيام الماضية ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بحفل في المغرب يعزف خلاله أمين بودشار والجمهور يردد وراءه الأغاني المصرية.

https://fb.watch/mDqClC_ntg/?mibextid=NnVzG8