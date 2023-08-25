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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جانا الهوا للعندليب..الجمهور المصري يغني خلف الموسيقار المغربى امين بودشار

الموسيقار المغربى
الموسيقار المغربى امين بودشار

قدم الموسيقار المغربي امين بودشار صاحب مشروع الجمهور هو الكورال حفلا موسيقيا بمدينة العلمين الجديدة وسط حضور جماهيرى كبير.

وقال أمين بودشار خلال تصريحات لبرنامج "معكم" المذاع عبر قناة"سي بى سى"، الفكرة من المشروع هو مشاركة الجمهور في الغناء لإفراغ الطاقة السلبية  ، معقبا:" لو الجمهور غلط مفيش مشكلة نعيد تاني وتالت".

اغنية جانا الهوا

وعزف أمين بودشار وفرقتة الموسيقية مجموعة من الحان الاغاني الشرقية القديمة منها جانا الهوا لعبد الحليم حافظ ، وقام الجمهور بالغناء وسط اجواء احتفالية رائعة.

وكانت خلال الايام الماضية ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بحفل في المغرب يعزف خلاله امين بودشار والجمهور يردد ورائه الاغاني المصرية.


https://fb.watch/mDs0bcq1Do/?mibextid=NnVzG8

التواصل الاجتماعي أمين بودشار الموسيقار امين بودشار الجمهور المصري العملين الجديدة

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