خبير اقتصادى: تجمع البريكس اختار مصر لمساعدته في مهمته

قال الباحث الاقتصادى محمد شادى، أن تجمع البريكس اختار 6 دول للانضمام للتجمع بداية من يناير 4 202من بين أكثر من 40 دولة تقدمت بطلب الانضمام.

وأوضح محمد شادي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة "سي بى سى"، أن مجموعة البريكس اختارت ال 6 دول بناء علي اقتصادياتها، ومقدار الافادة والاستفادة التي ستتحقق.

رغم التحديات الكبيرة

وتابع الباحث الاقتصادى قائلا:" رغم التحديات الكبيرة التى تواجه الاقتصاد المصري ومنها شح الدولار إلا أن مجموعة البريكس فضلت توجية الدعوة لمصر للانضمام للتجمع ولم تختار دولا تحدياتها الاقتصادية اقل من تحديات مصر".

وأكد الباحث الاقتصادى محمد شادى:" إن الأزمة الاقتصادية في مصر اوشكت علي الانتهاء وتجمع البريكس وجه الدعوة للانضمام لان مصر ستساعده في مهمة الرئيسية وهي عدالة توزيع التنمية".

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