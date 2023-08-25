نجم الأهلي : رحيل عبدالحفيظ كان مفاجئا وبيبو خامة جيدة

أكد عمرو الحديدي نجم فريق الأهلي السابق أن رحيل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي عن منصبه قرار مفاجئ بالنسبة له من جانب القلعة الحمراء.

وقال عمرو الحديدي نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن' مع الإعلامي إسلام صادق :"خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي خامة جيدة وابن من أبناء النادي الأهلي وأتمنى أن ينجح في مهمته الجديدة في القلعة الحمراء مع السويسري مارسيل كولر ".

وأضاف:" من وجهة نظري أن خالد بيبو قادر على استكمال مسيرة سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة داخل القلعة الحمراء في الفترة المقبلة ".