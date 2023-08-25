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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي : رحيل عبدالحفيظ كان مفاجئا وبيبو خامة جيدة

صدى البلد

أكد عمرو الحديدي نجم فريق الأهلي السابق أن رحيل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي عن منصبه قرار مفاجئ بالنسبة له من جانب القلعة الحمراء.

وقال عمرو الحديدي نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن' مع الإعلامي إسلام صادق :"خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي خامة جيدة وابن من أبناء النادي الأهلي وأتمنى أن ينجح في مهمته الجديدة في القلعة الحمراء مع السويسري مارسيل كولر ".

وأضاف:" من وجهة نظري أن خالد بيبو قادر على استكمال مسيرة سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة داخل القلعة الحمراء في الفترة المقبلة ".

الأهلى السويسري مارسيل كولر النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ عبدالحفيظ فريق الاهلي عمرو الحديدى

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