شوشة: ألية جديدة لصرف تعويضات توسعات ميناء العريش.. تفاصيل

كشف اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، آخر التطورات بشأن صرف التعويضات الخاصة بتوسعات ميناء العريش البحري، حيث سيصدر خلال أيام تقرير خبراء هيئة المساحة، وسيتم وضع آلية للتعويض بناءا على التقديرات الجديدة بالنسبة للمساكن التى عاينتها اللجنة وهى نصف المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة بمنطقه الميناء،

أما تقديرات أسعار الأراضي بمنطقةالميناء فقد وضعتها هيئةالخدمات الحكومية وتعويض الارض يتم بنظام اما أرض مقابل أرض، أو تعويض مالى بناء على تقسيم تم عملة حسب كون الأرض مسجلة أو غير مسجلة بالشهر العقارى او تقسيم محافظة وخلافة وتم تقدير قيمة المتر بناء على هذه التقسيمات.

ونسعى بكل قوة لإقرار مبدأ العدالة والمساواة بين جميع مراحل إخلاء منطقة الميناء وبإذن الله هيكون خير على الناس كلها.

الرسم الهندسي :

وقال المحافظ، انتهينا من ثلثى الطلبات المقدمة لتعديل رخص البناء لسكان منطقة الميناء ،ويبقى على المواطن سرعة إنهاء الرسم الهندسى للموقع الجديد المراد البناء علية بالابعاد والمساحات الجديدة سواء كانت الأرض بتقسيمات المحافظة، او اى أرض آخرى وبمجرد موافقة الإدارة الهندسية ومجلس المدينة يتم إنهاء إجراءات تعديل الرخصة.



وأكد ان هناك ٦ عمارات تم الإنتهاء منهم تمامآ بالريسة لسكان حى الميناء ،وسيتم إنشاء ٦ عمارات جديدة باجمالى ٢٤٠ وحدة سكنية جديدة بالمنطقة والاولوية فيها لسكان منطقةالميناء ولكل المواطنين.

- وقال أن الأولوية الأولى فى التعيينات بميناء العريش لأبناء حى الميناء وأبناء سيناء بشكل عام.

