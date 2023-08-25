مستقبل وطن ينظم مبادرة للترويج السياحي في شمال سيناء

تنظم أمانة شؤون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن ، محافظة شمال سيناء، مبادرة "سيناء المستقبل" للترويج السياحي بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة ، برعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبتوجيهات من قيادات الحزب بالمحافظة.

استمر تنفيذ مبادرة "سيناء المستقبل" لليوم الثاني على التوالي، بإحدى القرى السياحية على ساحل مدينة العريش.. وتهدف المبادرة للترويج السياحي وذلك بعرض المقومات السياحية وتقديم عروض لفرقة العريش للفنون الشعبية.

جاء ذلك بحضور مهندسة ليلى مرتجى عضو هيئة مكتب المحافظة ، وطارق عرفات أمين قسم رابع العريش، رضا الكاشف،عماد الشوربجى اعضاء امانة قسم رابع العريش.، وسعاد مكى مدير عام مكتب وزارة السياحة، صابر ابوزيد مدير عام الهيئة المصرية لتنشيط السياحه، محمود حنفى مديرية الثقافة، حيث قدم رضا عروج أمين شؤون السياحة والآثار بالمحافظة، شرح مفصل عن أهداف المبادرة، وتقدم بالشكر والتقدير لقيادات حزب مستقبل وطن، وقيادات الهيئة الإقليمية لتتشيط السياحة، على الجهد والتعاون المثمر.

وأضاف أمين شؤون السياحة والآثار بالمحافظة، إن المبادرة مستمرة في تقديم الفعاليات، كل يوم أربعاء وخميس من كل اسبوع هدفها نشرالوعي الثقافي والسياحي بمحافظة شمال سيناء خاصة ووطننا الغالي مصر بشكل عام.

قبائل شمال سيناء:

خلال الفعالية تم عرض فيديو عن قبائل شمال سيناء ومعلومات تاريخية وثقافية عن المحافظة.، كما تم عرض فيديو عن إنجازات التنمية فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعن إنجازات وزارة السياحة تحديداً خلال هذه الفترة، وتخللها إستعراضات شعبية وفقرات غنائية من الفلكلور الشعبي والأرث الثقافي لمحافظة شمال سيناء.

أثناء الفعالية تم توزيع منشورات وكتيبات عن خريطة شمال سيناء السياحية، وعن أهم المواقع السياحية والثقافية والترفيهية بشمال سيناء.

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