مراقبة الأغذية بالدقهلية توصى بغلق 90 منشأة تعمل دون ترخيص

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية حملات تفتيشية على 450 منشأة تبين أن 90 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.



وتمكنت الحملات من تحرير 217 محضرا وسحب 41 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1924 كيلو من أغذية متنوعة و 445 لترا عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين