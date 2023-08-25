ثاني جمعة من صفر| وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس من أبواب الخير الواسعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، لافتاً إلى أن الإسلام فتح باب الخير واسعا، حيث يقول تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ (77)".

خطبة الجمعة الثانية من شهر صفر

وتابع وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة الثانية من شهر صفر، برحاب مسجد ناصر بمدينة بنها في ذكرى العيد القومي لمحافظة القليوبية، تحت عنوان “ قضاء حوائج الناس”، إن العبادة بمفهومها الواسع ليست محصورة في الصلاة والعبادات، بل هي أن يجدك الله حيث أمرك وأن تنصرف عما نهاك، موضحا أن أبواب الخير واسعة نتناول منها جانبا واحداً من أهم جوانبها قضاء حوائج الناس ومصالحهم، فهو إما يكون واجبا محدداً يأثم من يتركه أو يكون مستحباً ومندوباً، وإما أن يكون ماليا أو خدميا.

وشدد وزير الأوقاف على أن الجانب المادي يتمثل في الزكاة فإنه من لم يؤدي زكاة ماله كتارك الصلاة، وأما الجانب الخدمي فهو كل من كلف أو أقيم على عمل عام أو خدمة عامة، كل من يتقاض راتب مقابل أن يقوم على خدمة أو مصلحة للناس كالطبيب أو المعلم أو الخبير، وجب عليه أن يؤدي حقها وقت وأداء فإن أخل فهو سيحاسب على خلله، فماله الذي سيتكسبه من هذا العمل إن لم يكن كما ينبغي فهو آكل سحت.

افتتاحات المساجد الجديدة

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى يفتتح (31) مسجدًا اليوم الجمعة، منها (13) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 18 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه ( 118 ) مسجدًا منها ( 87 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 31 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنوفية

1. عبد الدايم – بلمشط - منوف

2. سيدي محمد الرومي – قرية مؤنسة - أشمون

مديرية أوقاف كفر الشيخ

3. الهمة البحري – قرية الهمة - بيلا

4. التقوى – قرية 17 الأبعادية – الحامول غرب

مديرية أوقاف البحيرة

5. رجب حسن – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى

6. الجبرسية القبلي – قرية الخوري البحرية – أبو المطامير

7. عزبة صيام – حفص - دمنهور

مديرية أوقاف الإسكندرية

8. الرحمة - قبلي صرف 3– بنجر برج العرب

مديرية أوقاف سوهاج

9. عمرو بن العاص – أولاد سالم – دار السلام

مديرية أوقاف الشرقية

10. الرحمة السعادنة – أم عجرم

11. النصر – القطايع – ديرب نجم

مديرية أوقاف الفيوم

12. أباظة البحري – وليدة - سنورس

مديرية أوقاف قنا

13. الرحمن – نجع الحجر – أولاد عمرو

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية الأوقاف بالغربية

1. عبد الحليم خليفة – قرية بلشاي – كفر الزيات

مديرية الأوقاف بالدقهلية

2. الناصر بالتمد الحجر - السنبلاوين

3. الكبير – قرية سللنت – المنصورة

4. أبو النور – ميت غمر

5. 6 أكتوبر - المنصورة

6. ناشد الكبير – منشية عبد الرحمن – دكرنس

7. أولاد صقر – كفور العرب - طلخا

مديرية أوقاف القاهرة

8. الأقمر – شارع المعز - الجمالية

مديرية أوقاف قنا

9. عمر بن الخطاب – نجع الزاملي – البراهمة - قفط

10. آل جفال – حجازة قبلي - قوص

11. الكبير – العبايشا - قوص

مديرية أوقاف سوهاج

12. آل البهاجرة – قرية الحوفة – عوامر بحري –مركز جرجا

13. التقوى – قرية أولاد إسماعيل - المراغة

14. حسان بن ثابت – الشباتية- مركز سوهاج

مديرية أوقاف المنيا

15. زلوم – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف أسيوط

16. أبو ذر الغفاري – سرواه - منفلوط

17. السلام – المحمودية - ديروط

مديرية أوقاف كفر الشيخ

18. التوحيد – المنشية الجديدة – سيدي سالم شرق