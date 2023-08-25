بث مباشر.. شعائر الجمعة الثانية من صفر بمسجد المولي في العلمين الجديدة

تنقل شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة وأثير موجات الإذاعة المصرية شعائر صلاة الجمعة الثانية من صفر 1445 هجريا، 25 من أغسطس 2023، من رحاب مسجد المولي، بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسى مطروح.

شعائر الجمعة الثانية من صفر بمسجد المولي

وتبدأ صلاة الجمعة الثانية من صفر بتلاوة للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، وخطيبًا الدكتور أيمن أبو عمر من علماء وزارة الأوقاف.

وحددت وزارة الأوقاف عن عنوان خطبة الجمعة الثانية من صفر، 25 أغسطس 2023، وتضمنت الحديث عن قضاء حواحج الناس بعنوان «قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب».

وجاء في نص خطبة صلاة الجمعة الثانية من صفر والموحدة من قبل وزارة الأوقاف: الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم «وافعلوا الخير لعلكم تفلحون» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، بعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن قضاء حوائج الناس من القيم النبيلة التي دعا إليها ديننا الحنيف، وجعلها من أحب الأعمال إلى الله.

وتابعت الأوقاف في موضوع خطبة الجمعة: «إذ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد - يعني مسجد المدينة - شهرا».

انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 31 مسجدًا اليوم

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق اليوم الجمعة 25/ 8/ 2023م عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:

1- مديرية أوقاف جنوب سيناء (أبو زنيمة)

2- مديرية أوقاف الوادي الجديد (باريس) بمدينة الخارجة

3- مديرية أوقاف القاهرة (مدينة الأمل ــ شرق مدينة نصر)

4- مديرية أوقاف المنيا (قرية الإسماعيلية)

5- مديرية أوقاف قنـــا (فرشوط)

6- مديرية أوقاف الشرقية (مشتول السوق)

7- مديرية أوقاف الإسكندرية (الرمل)

8- مديرية أوقاف سوهاج (جهينة)

9- مديرية أوقاف المنوفية (بركة السبع)

10- مديرية أوقاف الغربية (كفر الزيات)

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى يفتتح (31) مسجدًا اليوم الجمعة 25 / 8 / 2023م، منها (13) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 18 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه ( 118 ) مسجدًا منها ( 87 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 31 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنوفية

1. عبد الدايم – بلمشط - منوف

2. سيدي محمد الرومي – قرية مؤنسة - أشمون

مديرية أوقاف كفر الشيخ

3. الهمة البحري – قرية الهمة - بيلا

4. التقوى – قرية 17 الأبعادية – الحامول غرب

مديرية أوقاف البحيرة

5. رجب حسن – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى

6. الجبرسية القبلي – قرية الخوري البحرية – أبو المطامير

7. عزبة صيام – حفص - دمنهور

مديرية أوقاف الإسكندرية

8. الرحمة - قبلي صرف 3– بنجر برج العرب

مديرية أوقاف سوهاج

9. عمرو بن العاص – أولاد سالم – دار السلام

مديرية أوقاف الشرقية

10. الرحمة السعادنة – أم عجرم

11. النصر – القطايع – ديرب نجم

مديرية أوقاف الفيوم

12. أباظة البحري – وليدة - سنورس

مديرية أوقاف قنا

13. الرحمن – نجع الحجر – أولاد عمرو

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الغربية

1. عبد الحليم خليفة – قرية بلشاي – كفر الزيات

مديرية أوقاف الدقهلية

2. الناصر بالتمد الحجر - السنبلاوين

3. الكبير – قرية سللنت – المنصورة

4. أبو النور – ميت غمر

5. 6 أكتوبر - المنصورة

6. ناشد الكبير – منشية عبد الرحمن – دكرنس

7. أولاد صقر – كفور العرب - طلخا

مديرية أوقاف القاهرة

8. الأقمر – شارع المعز - الجمالية

مديرية أوقاف قنا

9. عمر بن الخطاب – نجع الزاملي – البراهمة - قفط

10. آل جفال – حجازة قبلي - قوص

11. الكبير – العبايشا - قوص

مديرية أوقاف سوهاج

12. آل البهاجرة – قرية الحوفة – عوامر بحري –مركز جرجا

13. التقوى – قرية أولاد إسماعيل - المراغة

14. حسان بن ثابت – الشباتية- مركز سوهاج

مديرية أوقاف المنيا

15. زلوم – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف أسيوط

16. أبو ذر الغفاري – سرواه - منفلوط

17. السلام – المحمودية - ديروط

مديرية أوقاف كفر الشيخ

18. التوحيد – المنشية الجديدة – سيدي سالم شرق