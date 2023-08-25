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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر للسلة يفتتح مواجهاته بكأس العالم أمام ليتوانيا

صدى البلد

يفتتح المنتخب الأول لكرة السلة رجال، مشواره في بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023 بمواجهة ليتوانيا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في الدور التمهيدي.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم لكرة السلة مع منتخبات المكسيك - مونتينيجرو - ليتوانيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد ليتوانيا في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم.

وجاءت قائمة منتخب مصر في البطولة على النحو التالي: آدم موسى - أنس أسامة - إيهاب أمين - باتريك يوسف - خالد عبد الناصر - عاصم مرعي - عمر عرابي - عمر هشام - عمرو الجندي - عمرو زهران - كريم حاتم - يوسف شوشة.

وتأهل منتخب مصر من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة السلة وصيفًا لمجموعته خلف منتخب جنوب السودان.

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