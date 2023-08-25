خروج رباعي منتخب مصر للجودو من بطولة العالم للناشئين

واصل لاعبي منتخب مصر للجودو النتائج السيئة في بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في كرواتيا .

حيث خرج كلا من عمار ابوهاشم في وزن 73 بعد الفوز في أول مباراة أمام بطل تركيا ثم خسر اللقاء الثاني أمام بطل المجر وخرج من البطولة

وتبعه أحمد طلبة في وزن 81 بعد الفوز علي بطل مونتينيجرو وخسارة أمام بطل تركيا ليودع البطولة .

كما خرج أمس كلا من ياسين صبرة في وزن 55 كجم وندي فايز في وزن 52 كجم من منافسات بطولة العالم.

ويتبقي جنا إبراهيم 70 كجم ومصطفي الرملي 90 كجم حيث سيخوضا غدا منافسات بطولة العالم للجودو ناشئين .

وشهدت بطولة العالم مشاركة 65 دولة بإجمالي 322 لاعب و267 لاعبة، ورافق المنتخب كل من محمد علي مدرب الرجال وسيد أبو ميدان مدرب السيدات.

وشهد تصنيف الاتحاد الدولي للجودو على مستوى الشباب والشابات، تواجد قوي للاعبي المنتخب الوطني، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في منافسات بطولة أفريقيا والتي أقيمت مؤخرا في مدغشقر ، وتقدم عمر الرملي لاعب المنتخب الوطني للشباب 23 مركزا في التصنيف ليحتل المركز الثاني بـ 303 نقطة، في وزن 90 كجم ، فيما قفز عمار أبو هاشم لاعب منتخبنا الوطني 21 مركزا في تصنيف الناشئين ليحتل المركز الثاني بـ 300 نقطة.

وعلى مستوى الناشئات، احتلت ندى فايز المركز الثاني في التصنيف الدولي بعد أن قفزت 6 مراكز.

وحصد المنتخب الوطني مؤخرا كأس البطولة الأفريقية للشباب والناشئين التي أقيمت في مدغشقر على مستوى الفردي والفرق.

وتوج لاعبو المنتخب الوطني بـ31 ميدالية متنوعة بواقع 15 ميدالية ذهبية و8 فضيات و8 برونزيات.