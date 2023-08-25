راندا تاج الدين تحرز برونزية المجموع ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

توجت راندا تاج الدين لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي بالميدالية البرونزية للمجموع بوزن 86 كجم في إطار منافسات اليوم الرابع ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي والتي تستضيفها إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة حاليا وتستمر منافساتها حتى 30 أغسطس الجاري.



واحتلت راندا المركز الرابع في وزن 86 كجم قبل أن تحرز برونزية مجموع الرافعات.



وببرونزية راندا تاج الدين يرتفع رصيد مصر من الميداليات إلى 11 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات ، 4 فضيات ، و 4 برونزيات.

وعلى صعيد الرواد توجت مصر بـ 6 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و برونزية واحدة .



ويشارك منتخبنا الوطني لرفع الأثقال الباراليمبي في البطولة بـ 19 لاعبا ولاعبة :

8 لاعبات هن : أميمة عمر وزن 50 كجم، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، و صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية فكري وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86كجم.



و 7 لاعبين هم: طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم.



بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام منجي وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطني في بطولة العالم عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.



ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من عبد المنعم صلاح مديرًا فنيًا لمنتخب الكبار، هاني محمود مدربًا عامًا لمنتخب الكبار، محمد عزت مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين، وعماد الدين بهجت مدربًا وقائم بأعمال الإداري .