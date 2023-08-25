عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، حرائق مستعرة في مكب للنفايات بإندونيسيا وإعلان حالة الطوارئ مخافة التسمم.

ووفقا للتقرير، اندلع حريق في مكب للنفايات في أكثر المقاطعات اكتظاظًا بالسكان في إندونيسيا، واستمر لعدة أيام، مما اضطر السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ، حيث أدى الدخان السام الناتج عن الحريق إلى اختناق السكان القريبين من المكان، كما عطّل المدارس وهدد صحة الطلاب.

واشتعلت النيران منذ يوم الثلاثاء في مكب "ساريموكتي" للنفايات في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا، والذي يخدم مدينة باندونغ التي يبلغ تعداد سكانها 2.5 مليوناً.