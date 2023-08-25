حرائق الغابات مازالت تجتاح اليونان.. شاهد

عرضت فضائية يورونيوز تقريرا عن الأوضاع في اليونان، وذلك بعد تعرضها الحرائق الغابات، التي تسببت في أثاره وغضب المواطنين.

ويكافح المئات من رجال الإطفاء، في اليونان للسيطرة على حرائق الغابات الكبرى المشتعلة لليوم السادس والتي أودت بعشرين شخصا وتثير طريقة تعامل السلطات معها غضبا متزايدا بين السكان المنكوبين.

ويستعر حريق خطير لليوم الثاني في جبل بارنيثا قرب أثينا في أكبر غابة مجاورة للعاصمة، ما يهدد حديقة وطنية.

وفي بعض الأماكن، تشهد السيارات المتفحمة والأشجار المحترقة على تقدم النيران في الساعات الماضية عبر الحدائق الصغيرة وبساتين الخضار والأزقة.