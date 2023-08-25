داخل إفريقيا.. يمن الحماقي تكشف عوامل ساعدت مصر على الانضمام للبريكس

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن انضمام مصر لتحالف البريكس له مجموعة من الدلالات التي تشير إلى مكانتها إقليميا ودوليا، مضيفة، البريكس نظام يمثل الدول النامية والناشئة ذات الاقتصادات الواعدة التي تتضرر من سياسة الدولار».

وأضافت الحماقي خلال حوارها مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن الاقتصاد العالمي يشهد حالة استقطاب عنيفة، كما أن كفاءة الموارد البشرية أهم ما يميز مصر، بجانب مجموعة من المحاور القوية التي قدمتها مصر لتقنع أعضاء البريكس بالموافقة على طلبها للانضمام للتحالف.

حجر الأساس



وتابعت: مصر وضعت حجر الأساس في المشروعات في مواجهة تغير المناخ، ومصر نجحت في تطبيق مشروعات التنمية المستدامة في أفريقيا.

وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: أن مصر بذلت جهدا كبيرا أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، وكان لها دور فاعل في عملية النهضة في أفريقيا، بجانب نجاح مؤتمر المناخ في نسخته الأخيرة، كل هذه العوامل ساعدت لموافقة تحالف البريكس على طلب مصر للانضمام للبريكس.