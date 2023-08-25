فتح باب التقديم للماجستير المهني في علوم إعلام القاهرة

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم للماجستير المهني في علوم الإعلام بأسلوب التعلم الالكتروني للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت الدكتورة حنان جنيد ، أن شروط التقديم أن يكون الطالب حاصل على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى الإعلام بتقدير جيد ، و درجة الليسانس أو البكالوريوس فى تخصصات غير الإعلام شهادة التويفل بدرجة ٤٥٠ خلال مدة الدراسة .

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، واصلت جامعة القاهرة فعاليات معسكر القيادة الفعالة في نسخته الأولى حول "تطوير الوعي الوطني" والذي يُقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وألقى الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والأستاذ بكلية الإعلام، محاضرة بعنوان "الإعلام والوعي في مراحل التحول"، بحضور الدكتور عبدالله التطاوي مساعد رئيس الجامعة للشؤون الثقافية، والدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وذلك في إطار المشروع الفكري الذي يتبناه د. الخشت رئيس الجامعة بهدف تطوير الوعي الوطني كجزء من تطوير العقل المصري وبناء مجتمع جديد قائم على التفكير العلمي.

وفي مستهل حديثه، أشاد الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، بالدكتور محمد الخشت صاحب فكرة معسكر القيادة الفعالة وتطوير الوعي الوطني كونه فيلسوفا مستنيرا وصاحب الأيادي البيضاء في كل ما يحدث في الجامعة ومحيطها على كافة المستويات سواء المحلية أو العربية أو الإسلاميةأو الدولية، بالإضافة إلى جهوده في إصدار وثيقة جامعة القاهرة للثقافة والتنوير ووضع استراتيجية الجامعة والتي تقود خُطى الجامعة، بما ساهم في نجاح الجامعة في تحقيق تقدمً غير مسبوق في التصنيفات الدولية ودخولها ضمن أفضل 100 جامعة عالمية في خمسة تخصصات، وإدراج 73 من علمائها ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم.