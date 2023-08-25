استعدادا للدوري .. غداً انطلاق المرحلة الثانية من فترة إعداد الفريق البترولي

يستأنف غداً السبت الفريق الأول بنادى إنبى تدريباته اليومية ، بملاعب نادى إنبى الكيلو 17 ، وذلك عقب إنتهاء معسكره المغلق الأول يوم الأربعاء الماضى ، وحصول الفريق على راحة لمدة يومان .

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر المغلق الثانى للفريق يوم الجمعة المقبلة ، حيث سيخوض الفريق البترولى 7 مباريات ودية منهم مباراتان وديتان يومى الثلاثاء والأربعاء المقبل أمام الإسماعيلى والداخلية، ثم يخوض الفريق 4 وديات داخل المعسكر المغلق ، قبل أن يختتم مباراته الودية الأخيرة عقب إنتهاء المعسكر .

وكان الفريق البترولى قد خاض معسكره الأول بالأسكندرية خلال الفترة من 16 وحتى 23 أغسطس ، خاض خلالهم مباراتان وديتان أمام الترام وسبورتنج .