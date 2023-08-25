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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص.. الخربتاوي يكشف موقف ايزى إيمكا مع المصري البورسعيدي

إيزى إيمكا
إيزى إيمكا

كشف  وائل الخربتاوى وكيل اللاعب إيزى إيمكا لاعب النادي المصري البورسعيدي موقف اللاعب من الاستمرار داخل صفوف الفريق.

وقال وائل الخربتاوي في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن اللاعب يمنح الأولوية للنادي المصري لشعوره براحة كبيرة داخل الفريق، مشيرا إلى رغبة اللاعب في الاستمرار في صفوف الفريق.

وتابع :"اللاعب حالياً أنهى فترة الإجازة السنوية و ينتظر تأشيرة الدخول لمصر و هناك محاولات مستمرة من النادى.

وأكد وائل الخربتاوي أن الجهاز الفنى بقيادة  على ماهر أبلغه بصعوبة مشاركة إيزى إيمكا معه خلال الفترة المقبلة مطالبة بالبحث عن عروض أخرى إذا رغب فى المشاركة بإستمرار

واوصل :-هناك تمسك من إدارة المصرى باللاعب و لم نحسم مع الإدارة أى شئ حتى الآن.

واختتم : حسم الأمور فور عودة اللاعب إلى مصر  ونمتلك أكثر من عرض بالدوري الممتاز ولكن ننتظر لحسم موقفنا مع المصري أولاً.

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