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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رومانو يكشف موعد حسم برشلونة صفقة كانسيلو

جواو كانسيلو
جواو كانسيلو

كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، موعد حسم نادي برشلونة الإسباني صفقة التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.


وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" سينضم جواو كانسيلو إلى برشلونة في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات، جميع الأطراف لا تشعر بأن الاتفاق موضع شك أو خطر".
وأضاف:" اللعب المالي النظيف سبب تأخر حسم الصفقة، ولكن سيتم الحسم قريبا".


واختتم:" جواو كانسيلو ينتظر إتمام الصفقة بفارغ الصبر".


وبحسب تقارير صحفية، فإن برشلونة سيتعاقد مع جواو كانسيلو لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 25 مليون يورو.

برشلونة كانسيلو رومانو مانشستر سيتي فابريزو رومانو

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