تواصل جهود النظافة ورفع مخلفات الأشجار في مدينة رأس غارب

تواصل الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب حملاتها المستمرة للنظافة ورفع مخلفات القمامة وتفريغ الحاويات، حيث شملت هذه الجهود جميع مناطق المدينة الرئيسية والجانبية.

وتأتي هذه الحملات في إطار التزام المدينة بتوفير بيئة نظيفة وصحية لسكانها وزوارها.

تمثلت جهود النظافة في رفع مخلفات القمامة وتفريغ الحاويات، إلى جانب العمل على رفع وإزالة الأشجار الكثيفة التي قد تسبب تراكمات وإشكاليات صحية.

وقد تم تكثيف أعمال النظافة في مناطق هامة بالمدينة، مثل منطقة الـ30 مسكن ومنطقة عمارات أبو النصر القديمة، بغية توفير بيئة صحية مثلى للمواطنين والمقيمين في المدينة.

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب أن هذه الحملات تأتي في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على نظافة المدينة وجعلها مكانًا مريحًا للجميع.

وتعكس هذه الجهود التزام السلطات المحلية بتقديم خدمات مميزة وتحسين بيئة المدينة، وتعكف الوحدة المحلية على مراقبة أماكن تجمعات القمامة والمخلفات وإزالتها بشكل فعّال.

وأكد اللواء ممدوح، رئيس مدينة رأس غارب، أهمية استمرار هذه الحملات وتكثيفها بهدف تحقيق بيئة نظيفة ومريحة لجميع سكان المدينة وزوارها.

وأشار إلى أن العمل على رفع كفاءة البيئة الحضرية يعكس اهتمام المدينة بجودة الحياة وصحة السكان.

وتستمر الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب في تنفيذ حملات النظافة ورفع مخلفات الأشجار، بهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة تعكس مدى اهتمام المدينة بسكانها وضيوفها.