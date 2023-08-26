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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اطلاق شعلة بطولة الجمهورية للشركات بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية.. الثلاثاء

شعلة بطولة الجمهورية
شعلة بطولة الجمهورية للشركات

تنطلق، الثلاثاء المقبل 29 أغسطس الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحًا، شعلة بطولة الجمهورية للشركات الـ 56 بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية تحت شعار "شعلة لليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والتي ينظمها الإتحاد الرياضي العام للشركات بالتعاون مع الوزارة.


ومن المقرر أن يشهد إطلاق الشعلة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وعدد من الوزراء ومن ينوب عنهم، والمهندس حسن كامل رئيس الاتحاد المصري الرياضي للشركات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومجلس إدارة الاتحاد العام للشركات ورؤساء مجالس ادارات وقيادات الشركات المشاركة بالبطولة.


أشاد وزير الشباب و الرياضة، بفكرة شعار شعلة بطولة الإتحاد الرياضي العام للشركات في نسختها 56 هذا العام وهو "شعلة لليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد"، وذلك تزامنًا مع احتفالات الدولة المصرية بذكري مرور خمسين عامًا علي نصر أكتوبر المجيد، مثنيًا دور الاتحاد الرياضي للشركات في تنظيم بطولة الجمهورية للشركات كل عام ورؤية الاتحاد إلي تشجيع العاملين علي ممارسة الرياضة.


وحول البطولة، أثني وزير الشباب والرياضة على أهمية بطولة الجمهورية للشركات وحالة التنافس الرياضي الذي يعيشه المشاركون العاملون بمختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية خلال فترة تنفيذ البطولة التي تخدم قطاعًا هاماّ وحيوياّ يُمثِّلهُ المجتمع العمالي.


فيما توجه المهندس حسن كامل رئيس الاتحاد الرياضي للشركات، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على الدعم والمساندة الدائمة للبطولة، وتوفير كل التسهيلات والمتطلبات التى ساهمت فى نجاح البطولة، وكذلك االتنسيق بشأن التأكد من كافة التجهيزات المطلوبة مع الجهات المعنية بالشكل الذي يحقق للبطولة النجاح علي مختلف الأصعدة.

بطولة الجمهورية للشركات العاصمة الادارية الشباب والرياضة

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