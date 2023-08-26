عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفيرة فوزية زينل تستقبل الطالبتين البحرينيتين الأوائل بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان

سفيرة البحرين تستقبل
سفيرة البحرين تستقبل الطلاب

استقبلت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، اليوم السبت، الطالبتين البحرينيتين طاهرة محمد عبد العزيز وزينب سعيد جاسم، وهنأتهما على تخرجهما ضمن الدفعة الثامنة والأربعين بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان.

وعبرت عن فخرها واعتزازها بالمستوى العلمي المتميز للطالبتين، وتفوقهما الدراسي باحتلالهما المركزين الأول والثاني على مستوى خريجات الكلية، الأمر الذي يعكس صورة حضارية مشرفة عن الطلاب البحرينيين الدارسين بالجامعات المصرية.

وعلقت السفيرة فوزية زينل، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلة: "اعتزازا بما تحقق من امتياز وتفوق علمي، سررت أن ألتقي بالطالبتين البحرينيتين طاهرة محمد عبد العزيز وزينب سعيد جاسم، وذلك لنيلهما المركزين الأول والثاني على مستوى خريجات كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان".

الإقتصاد المنزلي جامعة حلوان الاقتصاد المنزلي الدول العربية جامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية سفيرة مملكة البحرين كلية الإقتصاد المنزلي بجامعة حلوان كلية الاقتصاد المنزلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

الأهلي على صفيح ساخن| أزمة لنجم الفريق مع الإدارة.. وهذا موعد حسم صفقة المهاجم الأجنبي

حلم كولر يتبخر.. الأهلي يفقد صفقة الموسم رسميا

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

إعلان حرب.. النيجر تعلن حالة التأهب القصوى للقوات المسلحة

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

مفاجأة اللوك الجديد| نجم الأهلي زرع شعر .. كيف أصبح شكله ؟

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2023.. جامعة القاهرة تعلن مصروفات الطلاب الوافدين

تنسيق الجامعات 2023.. زراعة القاهرة تعلن شروط الالتحاق ببرنامج اللغة الإنجليزية

بعد فشل صفقة سوزا.. تعليق ساخر من نبيل الحلفاوي| شاهد

استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعات النسيجية.. مطالب عاجلة للغرفة وتحركات لإزالة التعديات

فيديو جديد يكشف المراحل النهائية لتشطيبات محطة قطارات الصعيد قبل الافتتاح.. شاهد

علامة عند صعود السلم تشير إلى إصابتك بمرض خطير.. فما هي ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة عند صعود السلم تشير إلى إصابتك بمرض خطير.. فما هي ؟

ده شعرى مش شعرك| بعد تعرضها للهجوم.. إطلالات مثيرة لابنة شريف منير

سعر فستان منة شلبي في مهرجان القاهرة للدراما| لن تتوقع

سريع الانتشار.. أعراض تميز الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5

فيديو

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

رسالة شيرين إلى أنغام وظهور أسما شريف منير.. كواليس "ليلة الدموع" و"مهرجان القاهرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ