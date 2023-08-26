السفيرة فوزية زينل تستقبل الطالبتين البحرينيتين الأوائل بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان

استقبلت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، اليوم السبت، الطالبتين البحرينيتين طاهرة محمد عبد العزيز وزينب سعيد جاسم، وهنأتهما على تخرجهما ضمن الدفعة الثامنة والأربعين بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان.

وعبرت عن فخرها واعتزازها بالمستوى العلمي المتميز للطالبتين، وتفوقهما الدراسي باحتلالهما المركزين الأول والثاني على مستوى خريجات الكلية، الأمر الذي يعكس صورة حضارية مشرفة عن الطلاب البحرينيين الدارسين بالجامعات المصرية.

وعلقت السفيرة فوزية زينل، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلة: "اعتزازا بما تحقق من امتياز وتفوق علمي، سررت أن ألتقي بالطالبتين البحرينيتين طاهرة محمد عبد العزيز وزينب سعيد جاسم، وذلك لنيلهما المركزين الأول والثاني على مستوى خريجات كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان".