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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عن واقعة راقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية .. مجلس مدينة طوخ لم يخطرونا

راقصة طوخ
راقصة طوخ

علق مصدر مسئول بمجلس مدينة طوخ ، عن واقعة تداول صور وفيديوهات راقصة فنون شعبية في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، بقرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن القائمين على الحفل لم يخطروا مجلس المدينة أو الوحدة المحلية ولم يحصلوا على ترخيص لإقامة الاحتفال.

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من جانبها، قامت الوحدة المحلية بكفر منصورمذكرة للعرض علي رئيس المدينة تتضمن الواقعة وأن القائمين عليها لم يخطروا الوحدة أو الأجهزة المعنية، لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الواقعة.

فيما عقب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على واقعة تداول صور وفيديوهات راقصة فنون شعبية في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، بقرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ، على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال إن مركز شباب كفر منصور ليس به ملعب وهو مبنى إداري فقط مكون من ثلاث حجرات على طابقين ، مضيفا أن الحفل المقام ليست له أي علاقة بالشباب والرياضة في القليوبية، وأقامه شخص من أهالي البلدة ليكرم أبناء بلدته على ملعب خاص تم إيجاره وغير تابع للشباب والرياضة.

وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورًا وفيديوهات لراقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، بقرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ في محافظة القليوبية.

وهذا ما أثار دهشة واستغراب المواطنين، وسط تعليقات المتابعين الذين عبروا عن استيائهم من التنظيم وإدارة مركز الشباب.

طوخ قرية كفر منصور الوحده المحلية وزارة الشباب والرياضة الثانوية العامة

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