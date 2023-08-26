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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشاري الجهاز الهضمي: مبادرة “100 يوم صحة” استمرار لجهود الدولة للحلول السريعة

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة

قال محمد حسن المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي، إن مبادرة "100 يوم صحة" هي استمرار لجهود الدولة للحلول السريعة والتوعية للمشكلات المتراكمة على مر العقود السابقة، متابعا: الدولة بدأت طريق الإصلاح الطبي من خلال القضاء على فيروس سي.

وأضاف “محمد المنيسي” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن القضاء على فيروس سي إنجاز طبي، متابعا: "مكنش في بيت في مصر يخلو من فيروس سي وتليف كبدي وقيء دموي".

 

واسترسل: الحملات الرئاسية الصحية توالت، ومنها حملة 100 مليون صحة التي تم توجيهها لحل مشكلات بعينها بالإضافة لفيروس سي والتي غطت أكثر من 80 مليون مواطن، متابعا: علينا أن نحتفل بالإشادات الدولية بقضاء مصر على فيروس سي، موضحًا أنه تم بذل مجهود غير عادي لتحقيق ذلك.

 

ونوه بأن المبادرات الصحية تضاعف المراكز الصحية لأكثر من 150%، حيث أصبح لدينا أكثر من 5 آلاف مركز على مستوى الجمهورية، متابعا: منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر ستصبح أفضل منظومة على الأرض. 

 

مبادرة 100 يوم صحة الجهاز الهضمي فيروس سي القضاء على فيروس سي منظومة التأمين الصحي

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