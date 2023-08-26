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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان : العام المقبل أسوأ .. وأزمة المناخ تتصاعد

حرائق الغابات في
حرائق الغابات في اليونان

حذر خبراء المناخ في الولايات المتحدة أن أزمة المناخ متصاعدة وأن الأسوأ قادم العام المقبل، حسبما جاء في تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت.

في الوقت نفسه، أعلنت السلطات الكندية اليوم، أنها أمرت بإخلاء مدينة "هاي ريفر" بأكملها بسبب حرائق الغابات في الأقاليم الشمالية الغربية. 

وحثت السلطات الكندية ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ العمال الأساسيين على التوجه إلى مطار المدينة وانتظار المزيد من التعليمات.وأضافت أن أي شخص سيظل في "هاي ريفر" يتحمل المسؤولية عن نفسه، مضيفة أنه لن تكون هناك خدمات طوارئ أو استجابة متاحة.

وتشهد كندا أسوأ موسم لحرائق الغابات على الإطلاق وفي الأيام القليلة الماضية اضطر أكثر من 50 ألف شخص بمن في ذلك جميع سكان يلونايف عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية للفرار من منازلهم.

وفي هاواي، رفعت مقاطعة ماوي دعوى قضائية ضد شركة الكهرباء بسبب حريق دام دمر مدينة لاهينا، معتبرة أنه كان ممكنا تجنب الدمار لو قطعت خطوط الكهرباء. 

وتأتي الدعوى القضائية في خضم انتقادات متنامية لمزود الطاقة عقب حريق أودى بحياة ما لا يقل عن 115 شخصا. وتقول الدعوى إنه كان هناك كثير من التحذيرات من رياح قوية جراء إعصار، لكن مجموعة هاوايان إلكتريك والشركات التابعة أهملتها وأبقت خطوط الكهرباء تعمل.

الجارديان المناخ أزمة المناخ البريطانية الغابات

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