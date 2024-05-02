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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الخميس 2-5-2024

صدى البلد

ننشر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم، الخميس 2-5-2024، في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 155.59 جنيه للشراء، و154.56 جنيه للبيع، أما في بنك مصر فسجل 155.52 جنيه للشراء، و155.18 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

 

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري 155.59 جنيه للشراء 154.56 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

155.52 جنيه للشراء.. 155.18 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

 

155.59 جنيه للشراء.

150.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

 

155.59 جنيه للشراء.

150.86 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة

 

155.59 جنيه للشراء. 

155.25 جنيه للبيع.

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