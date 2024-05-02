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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بيتوتى ومش بتحب تخرج.. خطوات للاحتفال بشم النسيم في بيتك

خطوات للاحتفال بشم
خطوات للاحتفال بشم النسيم في بيتك

لم يتبق على شم النسيم سوى أيام قليلة، والكثير لا يفضل الخروج من المنزل وبالأخص خلال ماراثون الامتحانات، لذلك نقدم بعض الخطوات للاحتفال بشم النسيم في بيتك إذا كنت لا تحب الخروج كثيرًا، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

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خطوات للاحتفال بشم النسيم في بيتك

خطوات للاحتفال بشم النسيم في بيتك

تزيين البيت: قم بتزيين منزلك بديكورات شم النسيم. يمكنك استخدام الأزهار الطبيعية أو الاصطناعية وتنسيقها في باقات جميلة. يمكنك أيضًا استخدام الألوان الزاهية والأقمشة الملونة لإضفاء جو مفعم بالحيوية على الديكور.

إعداد وجبة خفيفة: قم بتحضير وجبة خفيفة تقليدية لشم النسيم مثل الفسيخ والرنجة والبيض الملون. استمتع بتناول الوجبة مع أفراد عائلتك واستمتع بالأجواء الاحتفالية في المنزل.

خطوات للاحتفال بشم النسيم في بيتك

أنشطة الألعاب التقليدية: قم بتنظيم ألعاب تقليدية مثل لعبة رمي البيض أو لعبة الأكياس المشتعلة. يمكنك أيضًا لعب ألعاب الورق مع أفراد العائلة مثل الطرنيب أو البلوت.

الأنشطة اليدوية: قم بتنظيم ورشة عمل للأنشطة اليدوية مثل صنع الأقنعة أو تلوين البيض. يمكنك استخدام الألوان المائية أو الأقلام الملونة لإضفاء المزيد من المرح والإبداع.

مشاهدة الأفلام أو البرامج التلفزيونية: قم بتنظيم جلسة مشاهدة للأفلام أو البرامج التلفزيونية المفضلة لديك ولأفراد عائلتك. اختر أفلام ذات أجواء إيجابية ومرحة لإضفاء البهجة على الاحتفال.

خطوات للاحتفال بشم النسيم في بيتك

إعداد لعبة الصيد: قم بإعداد لعبة الصيد في الحديقة أو على شرفة المنزل. قم بتثبيت الجوائز الصغيرة على الأشجار أو الأعمدة ودع الأطفال يستمتعون بالبحث عنها.

إقامة نزهة في الهواء الطلق: إذا كان لديك فناء أو حديقة صغيرة، قم بإعداد نزهة في الهواء الطلق. قم بوضع بساط ووسائد واستمتع بتناول وجبة خفيفة تحت أشعة الشمس.

تبادل الهدايا: قم بتبادل الهدايا البسيطة مع أفراد العائلة، مثل الحلوى أو الهدايا المصغرة. ستضيف هذه اللحظة بعض السعادة والترابط العائلي للاحتفال.

استمتع بالاحتفال بشم النسيم في بيتك واستغل الوقت مع العائلة وأحبائك، قد تكون هذه الأنشطة بسيطة، ولكنها ستساعدك على إحياء روح الاحتفال والمرح في المنزل.

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