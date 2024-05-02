محكمة كندية ترفض طلب إصدار أمر قضائي ضد المعتصمين المؤيدين للقضية الفلسطينية في جامعة ماكجيل

رفض قاض في مقاطعة كيبيك الكندية، أمس الأربعاء، طلب إصدار أمر قضائي مؤقت لإبعاد المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية المعتصمين في جامعة ماكجيل، وذلك مع دخول اعتصام النشطاء يومه الخامس.



ويأتي القرار بعد أن طلب محام يمثل "طالبين" من الجامعة من القاضي إصدار أمر بإقامة "منطقة محظورة" تمنع خمس مجموعات مؤيدة للقضية الفلسطينية من الاحتجاج على مسافة 100 متر من كل مبنى في حرم جامعة ماكجيل بوسط المدينة لمدة 10 أيام.



ونصب الناشطون المطالبون بوقف أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خيامهم في الحرم الجامعي يوم السبت الماضي، ودعوا جامعتي ماكجيل وكونكورديا إلى سحب استثماراتهما من الأموال المرتبطة بإسرائيل، ويأتي ذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات المماثلة في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الرافضة للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.