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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة فتاة غارقة بترعة بالقليوبية

جثة
جثة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة فتاة مجهولة غريقة وملقاه بترعة الباسوسية بالقرب من مساكن شلقان فى القناطر الخيرية جرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بنشر صورة المتوفاة للتوصل لاهليتها، واستدعاء شهود الواقعة لمعرفة تفاصيل العثور علي الجثة، ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة للتوصل لمرتكب الواقعة ، والتصريح بالدفن عقب توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد عثور الأهالي بمنطقة شلقام على جثة فتاة ملقاة بترعة الباسوسية.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين العثور علي جثة فتاة مجهولة ملقاة بترعة الباسوسية بالقرب من منطقة مساكن شلقان دائرة المركز، جرى نقل الجثة المستشفي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية ترعة الباسوسية القناطر الخيرية مدير أمن القليوبية مركز شرطة القناطر الخيرية

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