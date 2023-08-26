إزالة 14 حالة تعدى بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 14 حالة تعدي بنطاق 6 مراكز على مساحة 1624 م2 عبارة عن إزالة:

- 3 حالات تعدي بمساحة 500 م2 عبارة عن شدات خشبية بنطاق قريتي المسين وزمران النخل بالدلنجات.

- حالتي تعدي بمساحة 400 م2 عبارة عن مباني مخالفة وشدات خشبية بقري ادفينا والجدية برشيد.

- 4 حالات تعدي بمساحة 300 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بنطاق قرى سيدي غازي و الحاجر بكفر الدوار.

- حالتي تعدي بمساحة 210 م2 عبارة عن شدات خشبية وحديد تسليح بنطاق قري ديروط وكفر امليط بالمحمودية

- حالتي تعدي بمساحة 134 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأسمنت خارج الحيز العمرانى بقرية النبيرة بإيتاي البارود

- حالة تعدي بمساحة 80 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض الجيرى والمونة الاسمنتية بقرية النجاح ببدر



وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.