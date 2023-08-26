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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة "حقك تنظمي" تقدم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالبحيرة

وزارة الصحة و الأسكان
وزارة الصحة و الأسكان

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وذلك من خلال دعم فعاليات الحملة التنشيطية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالبحيرة تحت شعار "حقك تنطمي"، والمنفذة بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة.

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حيث أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة عن إنطلاق حملة "حقك تنظمي" وذلك لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا خلال الفترة من 2023/9/2 حتى 2023/9/6 كمرحلة أولى والفترة من 10 إلى 2023/9/14 كمرحلة ثانية، بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة وحرصاً على تلبية الإحتياجات، كما سيتم تنفيذ الحملة التنشيطية التوعوية والخدمية الموسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، والتي تستهدف ( 27 ) محافظة من ضمنها محافظة البحيرة.

وسيتم تنفيذ حملة "حقك تنظمي"  على مرحلتين ، المرحلة الأولى خلال الفترة من 2023/9/2حتى  2023/9/6 م  بإدارات ( دمنهور  - ايتاي البارود - كوم حماده - غرب النوبارية - حوش عيسى - ادكو - الدلنجات - الرحمانية)


كما تشمل المرحلة الثانية من الحملة مراكز (كفر الدوار - شبراخيت - التحرير - وادى النطرون - أبوالمطامير -  رشيد - أبوحمص - المحمودية  )  فى الفترة من 2023/9/10 حتى 2023/9/14 م.

من جانبه أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان .

كما سيتم تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة "أيامنا أحلى" بكل الإدارات المشاركة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع الإدارات المشاركة وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.

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