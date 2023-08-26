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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في تصادم ميكروباص وملاكي بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

لقي قبل قليل، شخص مصرعه بينما أصيب 7 أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي بالطريق الصحراوي اتجاه الاسكندرية بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي وادي النطرون، وحرر محضر بالواقعة.

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إصابة 8 أشخاص بينهم 5 أشقاء في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

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نائب محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر السنوي الثاني لأمراض الكبد بمستشفى كفر الدوار

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي بالطريق الصحراوي اتجاه الاسكندرية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

بالفحص تبين وفاة "أحمد عماد صابر" 34 عاما، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين وهم كلا من، "رهف كريم محمد" 26 عاما، "سناء عماد صابر" 34 عاما، "ريم كريم عمر" 11 عاما، "ساجد كريم همام" عام واحد، "باتعة مبارك حنفي" 67 عاما، "مريم رامي وليام" 34 عاما، و"سوزيت عياد أيارسيوس" 55 عاما، وجميعهم مقيمين بالقاهرة.

تم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي وادي النطرون، كما تم نقل المصابين لذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

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