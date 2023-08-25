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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص بينهم 5 أشقاء في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب قبل قليل 8 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 5 أشقاء  بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق العلمين اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم في وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

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انقلاب سيارة ملاكي بطريق العلمين بالبحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 8 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق العلمين بالكيلو 60 اتجاه القاهرة بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 5 سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من «يونس مصطفى محمد، عام، دعاء رجب رياض محمد، 35 سنة، رحيم مصطفي محمد، 3 سنوات، محمد مصطفي محمد، 12 سنة، وعد مصطفى محمد، 11 سنة، إبراهيم مصطفى محمد، عامين، محمد محمود مقصر، 11 سنة، علي محمود مقصر، 16 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة ومقيمون في القاهرة.

ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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