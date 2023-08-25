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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة .. 9 آلاف مشروع لخدمة 3.5 مليون نسمة في قرى البحيرة

حياة كريمة بالبحيرة
حياة كريمة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تُولى إهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، حيث يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 8868 مشروع فى شتى القطاعات بـ 6 مراكز بالمرحلة الأولى ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي 42 قرية رئيسية و238 وحدة قروية و3967 تابع، بلغت المساحة المستهدفة 4569 كم ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.

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حيث يتم المتابعة المستمرة للأعمال الجارية ضمن المبادرة بمركز أبو المطامير ومنها :-

مركز تنمية الأسرة والطفولة بأبو بكر الصديق و مركز تنمية صحة الأسرة ومجمع خدمات المواطنين بكوم الفرج ومجمع خدمات الصديق الجديدة والوحدة الاجتماعية ومركز شباب كوم الفرج ومحطة الصرف الصحى ووحدة الإطفاء والمجمع الزراعى بأبو العطا.

ذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستمراراً لمتابعة تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، لتوفير حياة كريمة وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر إحتياجاً، لسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم، وتحقيق تنمية شاملة بقرى الريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات.

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