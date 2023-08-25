افتتاح 3 مساجد جديدة في البحيرة بتكلفة 6.5 مليون جنيه

تحرص الدولة على عمارة وبناء المساجد لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

تم اليوم افتتاح 3 مساجد جديدة في البحيرة بمراكز حوش عيسى وأبو المطامير ودمنهور بتكلفة إجمالية 6 ملايين و500 ألف جنيه وهم:

- مسجد رجب حسين - قرية أباظة - حوش عيسى على مساحة 288 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الجبرسية القبلي - قرية الخوري البحرية - أبو المطامير على مساحة 175 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد عزبة صيام - حفص - دمنهور على مساحة 220 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون 500 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب" أن قضاء حوائج الناس من القيم النبيلة التي دعا إليها ديننا الحنيف، وجعلها من أحب الأعمال الي الله (عز وجل)، وعدّ المتصفين بها من أحب الناس إليه سبحانه، وقد وعد الله (عز وجل) من يقضي حوائج الناس بالسلامة والنجاة وتفريج الكربات في الدنيا والآخرة.