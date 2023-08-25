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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر السنوي الثاني لأمراض الكبد بمستشفى كفر الدوار

المؤتمر السنوي الثاني
المؤتمر السنوي الثاني لأمراض الكبد ومناظيرالجهاز الهضمي

افتتحت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، المؤتمر السنوى الثانى لأمراض الكبد ومناظير الهضمي الذى نظمته مستشفى كفر الدوار  على أرض المحافظة .

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 أقيم المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وبرئاسة الدكتور عمرو دويدار مدير مستشفى كفر الدوار العام ، والدكتور أحمد خليفة استشاري ورئيس قسم الكبد ومناظير الجهاز الهضمي ،  وبحضور السيد الدكتور أحمد قطري أمين عام نقابة الأطباء ومدير ادارة التدريب بالمديرية ، والأستاذ الدكتور مدحت السحار استشارى أمراض الكبد والجهاز الهضمى بمشاركة نخبة من أساتذة وأطباء الكبد و الجهاز الهضمي وعدم كبير من العاملين بالمستشفيات والادارات الصحية .

 المؤتمر السنوي الثاني لأمراض الكبد ومناظيرالجهاز الهضمي لمستشفى كفر الدوار العام
 المؤتمر السنوي الثاني لأمراض الكبد ومناظيرالجهاز الهضمي لمستشفى كفر الدوار العام
 المؤتمر السنوي الثاني لأمراض الكبد ومناظيرالجهاز الهضمي لمستشفى كفر الدوار العام
 المؤتمر السنوي الثاني لأمراض الكبد ومناظيرالجهاز الهضمي لمستشفى كفر الدوار العام
 المؤتمر السنوي الثاني لأمراض الكبد ومناظيرالجهاز الهضمي لمستشفى كفر الدوار العام

وفى بداية المؤتمر رحبت الدكتورة نهال بلبع  بالحضور من أساتذة أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمختلف الجامعات المصرية.

وأكدت حرص السيد الرئيس على تأسيس نظام صحي قوي يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حالياً في جميع المجالات لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وافتتح فعاليات المؤتمر هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره حيث تم خلال  المؤتمر إلقاء مجموعة من المحاضرات القيمة في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي ، من خلال كبار أساتذة وعلماء الكبد والجهاز الهضمي بالجامعات المصرية والأكاديمية الطبية العسكرية والشرطة.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بالآداء الطبي المميز الذى يتم على أرض البحيرة نتيجة للجهود الكبيرة والمخلصة للأطقم الطبية والمعاونة، مؤكدةً على أهمية المؤتمرات الطبية فى تبادل الرؤى والخبرات والتعرف على كل ما هو جديد.
  
كما أشاد هاني جميعة  وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بأهداف الملتقى وأهميته فى تبادل الرؤى والخبرات والتواصل بين الأطباء بهدف رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومناقشة كل ما هو جديد فى عالم طب الكبد والجهاز الهضمى.

وأكد أن الدولة خلال الفترة الماضية قامت بالكثير والكثير من المشروعات وخاصة فى المجال الصحي ، ولكن يظل العنصر البشرى هو الأهم ، ووجه الجميع  بأهمية المعاملة الجيدة للمريض والإهتمام به.

وفى ختام المؤتمر قامت د/ نهال بلبع، بإهداء الدروع لأساتذة واطباء أمراض الكبد والجهاز الهضمى بمختلف الجامعات المصرية المشاركين بالمؤتمر.

البحيرة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الكبد والجهاز الهضمي خالد عبد الغفار وزير الصحة مناظير الجهاز الهضمى وزير الصحة والسكان نائب محافظ البحيرة مستشفى كفر الدوار العام امراض الكبد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

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