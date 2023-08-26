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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

%5 علاوة وترقيات.. بشري سارة لموظفي الحكومة

موظفي الحكومة
موظفي الحكومة

يهتم الكثير من المواطنين وخاصة موظفي القطاع الحكومي بالترقية والعلاقة خاصة مع إصدار قرار من قبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخاصة بترقية موظفي بالجهاز الإداري للدولة.

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قرار بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة

ويسري قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة علي للموظفين فيما يلي :- 


- يسري قرار ترقية موظفي بالجهاز الإداري للدولة على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

- كما  يسري قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة علي للمواظفيين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.


علاوة ترقية 5% 


ووفقا قرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخاصة بترقية الموظفين سيتم ترقية شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 2023/6/30 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).

 

ووفق القرار يستحق الموظف المرقى اعتبارا من 2023/7/1، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة (5 %) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 2023/6/30.


حافز حد أقصى 150 جنيها شهريا


ووفق القرارات يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية التالية :- 


- مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري.

- مجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)

- مجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)

- مجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ).

يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة ( 5%) من أجره الوظيفي في 2023/6/30 بحد أدنى مبلغ 100 جنيها وبحد أقصى 150 جنيها شهريا.

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وطبق للقرار الصادر فى 16 أغسطس 2023 فإن الترقيات طبقا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 2023/6/30 وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقا لأحكام هذا القرار تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.

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