للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

علاوة غلاء معيشة من القرارات التي ينتظرها الموظفون وأصحاب المعاشات في تلك الأيام خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، والذي واجهته الحكومة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعديد من القرارات التي تخفف من حدة الآثار التضخمية، والتي كان من بينها صرف علاوة غلاء معيشة قدرت بنحو 300 جنيها، للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالهيئات الاقتصادية.

يشار إلى أن القانون نص على أحقية الحكومة في صرف علاوة غلاء معيشة للموظفين وأصحاب المعاشات، وذلك لمواجهة الأعباء الاقتصادية المختلفة، حيث استغلت الحكومة هذا البند القانوني وصدر في شهر نوفمبر الماضي قانونًا بصرف علاوة غلاء معيشة للموظفين وأصحاب المعاشات.

علاوة غلاء معيشة

وفي تلك الأيام تداولت العديد من الأنباء عن وجود علاوة غلاء معيشة تصرف للموظفين وأصحاب المعاشات وذلك مع بداية الشهر الجديد "شهر سبتمبر"، تصرف بشكل شهري بواقع 450 جنيها.

الأنباء المتداولة خصت الموظفين بصرف علاوة غلاء معيشة، وفقًا لقرار صادر عن الحكومة.

حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة

لكن في الواقع، فإن صرف علاوة غلاء معيشة يرتبط بالعديد من الشروط والإجراءات التي يجب اتخاذها، حتى يتم صرف العلاوة للموظفين وأصحاب المعاشات، وبدون تلك الإجراءات لا يتم صرف العلاوة على المرتب شهريًا للفئات المشار إليها.

ومن ضمن شروط صرف علاوة غلاء معيشة هي موافقة مجلس النواب عليها، وذلك بعد تقديمها من الحكومة، وهو ما لم يحدث، حيث أن البرلمان حاليًا يقضي إجازته السنوية، ولم تصدر من خلاله أي تشريعات متعلقة بعلاوة غلاء معيشة.

كما أن الحكومة لم تصدر أي قرارات متعلقة بعلاوة غلاء معيشة، وكان آخر مرة صدر فيها هذا القرار كان في نهاية العام الماضي، وكان بتوجيهات من الرئيس السيسي، حيث تقدمت حينها الحكومة بتشريع لصرف علاوة غلاء معيشة إلى مجلس النواب بقيمة 300 جنيه، وأقرها البرلمان، وصرف على المرتبات شهريا بداية من شهر نوفمبر.

العلاوات المستحقة بالقانون

يشار إلى أن القانون نص على العلاوات المستحقة سواء للموظفين أو أصحاب المعاشات، وبعضها يستحقها كل الموظفين والبعض الآخر يختصون بعلاوات محددة.

بالنسبة للموظفين، ينص قانون الخدمة المدنية على أنه تصرف علاوة دورية سنوية للموظفين في الأول من يوليو من كل عام، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية.

هناك أيضًا علاوة تشجيعية تصرف بنسبة 5% كم أجره الوظيفي، وذلك بشروط معينة ترتبط بالكفاءة كما ربط نسبة الموظفين المستفيدين بتلك العلاوة 10%.

كما يحصل الموظفين على علاوة التميز العلمي، والتي تختلف قيمتها بحسب الدرجة العلمية التييحصل عليها الموظفين، لكنها تبدأ من 25 جنيها إلى 200 جنيه، كما أنه لا يمنح الموظف تلك العلاوة مرتين على نفس الدرجة العلمية.

وتضاف العلاوات التي تصرف للموظفين، سواء كانت العلاوة الدروية أو العلاوة التشجيعية أو علاوة التميز العلمي، إلى الأجر الوظيفي للموظفين.

أما فيما يتعلق بالعلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات، فنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنها تصرف سنويًا بحد أقصى 15% وبما يتماشى مع معدلات التضخم.