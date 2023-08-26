الصحة تطمئن المصريين: خطورة متحور كورونا الجديد منخفضة .. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار٫ المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان٫ إنه لا يوجد ارتفاع في نسب الوفيات عالميا بسبب متحور كورونا الجديد.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار٫ المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”٫ على قناة “دي إم سي”٫: “لا يوجد ارتفاع في نسب دخول المرضى للعناية المركزة بسبب متحور كورونا الجديدة”.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار٫ المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان٫: “خطورة متحور كورونا الجديد منخفضة”٫ موضحا: “لم يتم رصد أي زيادة في أعداد دخول المستشفيات مع المتحور الجديد”.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار: “المتحور الجديد سريع الانتشار بسبب قدرته على تخطي الجهاز المناعي”٫ مشيرا: “الأعراض هي نفس أعراض متحور أوميكرون”.





