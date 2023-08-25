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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بسبب متحور إيريس .. احرص على تناول هذه المشروبات لتعزيز المناعة

مشروبات تعزز المناعة
مشروبات تعزز المناعة للوقاية من متحور كورونا الجديد

مع تصريح وزارة الصحة المصرية بوجود إصابتين  من متحور كورونا الجديد EG.5 في مصر، وهو ما أثار الرعب والخوف، يمكن لتعزيز المناعة أن تحد من انتشار الإصابة بهذا المتحور.

مشروبات تعزز المناعة للوقاية من متحور كورونا الجديد

 

ويعتبر تعزيز جهاز المناعة أمرا مهمًا للغاية للوقاية من الأمراض والفيروسات المختلفة،  ويمكن لبعض المشروبات أن تحقق ما يلي، وفقا لما جاء في موقع “هيلث لاين” الطبي ..

 

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من الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 وطرق الوقاية

 

والمشروبات التالية تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن لتعزيز  ورفع المناعة، وخاصة مع انتشار متحور كورونا الجديد، وتشمل ما يلي :

 

- التفاح والجزر والبرتقال :

ويساعد الجزر والتفاح والبرتقال على حماية الجسم ورفع المناعة ومحاربة الالتهابات، ويمنحك التفاح والبرتقال فيتامين سي، وفيتامين أ ، موجود في الجزر على شكل مضادات الأكسدة بيتا كاروتين، بالإضافة إلى فيتامين ب 6 ، والذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز المناعة وإنتاج الأجسام المضادة.

 

مشروبات تعزز المناعة للوقاية من متحور كورونا الجديد

 

- البنجر والجزر والزنجبيل والتفاح :

يحتوي هذا العصير المقوي على ثلاث خضروات جذرية في تعزيز جهاز المناعة وتقليل أعراض الالتهاب، والتي غالبًا ما تكون استجابة مناعية للعدوى الناتجة عن الفيروسات أو البكتيريا.

 

- فراولة وكيوي :

تعتبر الفراولة والكيوي من الخيارات الصحية الأخرى التي يمكن تضمينها في المشروبات المليئة بفيتامين سي وفيتامين د لرفع وتعزيز المناعة.

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