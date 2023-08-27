قبل الانتقال لاتحاد جدة.. موعد آخر مباراة لـ محمد صلاح مع ليفربول

نشر الاعلامي عمر ربيع ياسين تصريحات عن الرياضة السعودية بشأن توقيع محمد صلاح لنادي اتحاد جدة.

و كتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: الرياضية السعودية : محمد صلاح يلعب آخر مباراة له مع ليفربول إمام نيوكاسل ثم يتوجه لدبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدا للتوقيع لنادي اتحاد جدة.

وأكدت تقارير إعلامية سعودية، أن محمد صلاح لاعب ليفربول، يستعد للانتقال لصفوف اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب برنامج “الديوانية” عبر القناة الرياضية السعودية، فإن صلاح سيخوض غدًا الأحد، آخر مبارياته مع ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، قبل إتمام انتقاله لـ اتحاد جدة.

وأوضح التقرير أن صلاح سيتجه بعد المباراة إلى دبي؛ من أجل الخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا للانتقال لـ الاتحاد.

وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، قد أكد بأن محمد صلاح ليس للبيع، وأنهم لم يصلهم أي عروض من الاتحاد.