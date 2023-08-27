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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتغيبهم عن العمل.. إحالة عدد من العاملين بمستشفيات دمياط للتحقيق

صحه دمياط
صحه دمياط

قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل وزارة  الصحه بدمياط، بالمرور علي مستشفيات دمياط
(دمياط العام-كفرسعد المركزى - حميات -الصدر -ميت  ابو غالب -كفرالبطيخ) فجرا  للتأكد من الانضباط الإدارى ومدى أداء الخدمة الطبية والعلاجية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية وإجراءات استقبال الحالات واحالة البعض للتحقيق للمتغيبين عن العمل.

وبدأت الجولات خلال  الساعات الأولي من الصباح لتفقد سير العمل باقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والاقسام الداخلية.

وشدد وكيل الوزارة  علي المتابعة المستمرة لتواجد الفرق الطبية  والانضباط الإدارى ورصد كافة الملاحظات وتذليل اى مشكلات ومتابعة اى اعطال للأجهزة الطبية وغير الطبية والالتقاء بالمرضى ومرافقيهم والاستماع الى متطلباتهم للتعرف على مدى رضا المواطنين عن  الخدمات المقدمة والرعاية الطبية

وتأتي تلك الجولات  في إطار  حرص مديرية الصحة بدمياط على تقديم افضل خدمة طبية لائقة للمواطنين

وتوجه وكيل وزارة الصحة بالشكر والتقدير للاطقم الطبية المتواجدة ويتمنى لهم مزيد من النجاح .

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