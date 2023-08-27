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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثروة طائلة .. ترامب يجمع ملايين لحملته الانتخابية خلال فترة اتهامه

أرشيفية
أرشيفية

جمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس السبت، حوالي 20 مليون دولار، لحملته الانتخابية في الأسابيع الثلاثة الماضية، وهي فترة تتزامن تقريبًا مع اتهامه في قضايا اتحادية وعلى مستوى الولايات مرتبطة بمزاعمه بأن انتخابات عام 2020 سُرقت منه.

وكشف المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشونج، على منصة إكس، إن الرئيس السابق جمع 7.1 مليون دولار منذ ظهوره يوم الخميس لالتقاط صورته الجنائية في قضية الابتزاز والاحتيال في أتلانتا بولاية جورجيا.

وأضاف تشونج أن ترامب جمع يوم الجمعة فقط 4.18 مليون دولار، ما يجعله اليوم الأعلى ربحًا في حملته حتى الآن.

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ويسعى ترامب، الذي انتُخب رئيسا عام 2016، ثم خسر أمام الديمقراطي جو بايدن في عام 2020، إلى نيل ترشيح الحزب الجمهوري مرة أخرى لخوض انتخابات الرئاسة.

ويواجه ترامب أربعة اتهامات متعلقة بمزاعمه بشأن سرقة الانتخابات والهجوم الذي شنه أتباعه في السادس من يناير 2021 على مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في العاصمة واشنطن، لكنه نفى جميع التهم.
 

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