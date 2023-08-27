موعد مباراة ليفربول ونيوكاسيل اليوم بالدوري الإنجليزي

يلتقي فريق ليفربول مع نيوكاسيل اليوم، السبت، بملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وتقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسيل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، واتار إندو.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، لويس دياز.

وأكدت تقارير إعلامية سعودية أن مباراة اليوم هي الأخيرة لـ محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي قبل الانتقال إلى فريق اتحاد جدة السعودي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.



