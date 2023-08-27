بسبب الميراث.. شخصان ينهيان حياة نجل عمهما ويصيبان شقيقته بأسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط بمقتل (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بطلق نارى وإصابة (شقيقته - مقيمة بذات العنوان) بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وبسؤال الـمُصابة اتهمت (نجلى عمتها - مقيمان بذات العنوان ) بالتعدى عليهما بسلاح نارى كان بحوزتهما، مما أدى لوفاة شقيقها وحدوث إصابتها المنوه عنها وذلك إثر مشادة كلامية بين المتهمين وشقيقها بسبب خلافات على الميراث.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (2 بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.