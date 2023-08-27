كنا عايزين نسرق عربيته.. اعترافات المتهمين بإنهاء حياة شخص في أسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط بمقتل “أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة صدفا” داخل سيارة متوقفة بجانب الطريق بدائرة المركز إثر إصابته بعيارين ناريين.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة سوهاج).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة حيث قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية من السلاح المضبوط بحوزتهما حال استقلالهما (سيارة "مستأجرة" تم ضبطها) بقصد محاولة استيقاف المجنى عليه لسرقة السيارة قيادته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.