القبض على عصابة سرقة ماكينات الري من الأراضي الزراعية بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مُرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (7 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير) بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من الأراضي الزراعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد محلى وعدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى من متحصلات جرائم السرقات) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (8) وقائع بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وأرشدوا عن المسروقات (عدد 8 ماكينة ري) وكمية من المفاتيح والمفكات وتروسيكل المستخدمين فى الوقائع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.